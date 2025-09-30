riapre il parcheggio san giorgio

PISTOIA "Siamo pronti per riaprire anche il parcheggio San Giorgio, avverrà proprio in questi giorni". Ad annunciarlo, dopo che già La Nazione un paio di settimane fa aveva dato conto che il cantiere era oramai pressoché concluso, è stato direttamente l’assessore ai Lavori pubblici Alessio Bartolomei. Il taglio del nastro dovrebbe avvenire già entro la fine di questa settimana, visto che tutte le operazioni propedeutiche per riaprire sono state eseguite, oltre al montaggio di tutti gli arredi e l’apposita segnaletica. Per la città si tratta di riacquisire uno spazio molto importante, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, chiuso nei suoi due piani interrati (unico parcheggio della città ad avere queste caratteristiche) da più di quattro anni a causa di problemi di allagamenti e di malfunzionamento delle pompe per far uscire l’acqua piovana in eccesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

