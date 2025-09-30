Reteventi 2025 | gli appuntamenti di domenica in provincia di Padova

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue con un’agenda fitta di appuntamenti il cartellone di RetEventi Cultura Veneto 2025, il network coordinato dalla Provincia di Padova che porta spettacoli e iniziative per tutte le età nelle piazze, nei parchi e nelle ville del territorio. Dal 3 al 5 ottobre, il programma propone numerosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reteventi - appuntamenti

Cinema d’autore, musica, teatro, storia e folklore: gli appuntamenti Reteventi 2025 in provincia di Padova

reteventi 2025 appuntamenti domenicaReteventi 2025: gli appuntamenti di domenica in provincia di Padova - ” in provincia di Padova coinvolge 18 Reti di Comuni e propone oltre 200 appuntamenti gratuiti da giugno a novembre, tra concerti, spettacoli teatrali, cinema ... Segnala padovaoggi.it

reteventi 2025 appuntamenti domenicaReteventi 2025: un fine settimana di musica e teatro immersivo in provincia di Padova - Sempre sabato 20 settembre alle 20:45 è in programma anche un reading teatrale con musica dal vivo presso la Sala Polivalente di Villa Barbarigo a Merlara: “Conoscevo Paolo Rossi – L’Italia e il ... Secondo padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Reteventi 2025 Appuntamenti Domenica