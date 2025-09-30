restyling della rete idrica avanti con i cantieri finanziati dai fondi pnrr

Quattro interventi che porteranno al rinnovo di circa 4,5 chilometri di acquedotto. Prosegue il piano di Acque spa, in sinergia con l’amministrazione comunale, per il rinnovamento delle reti idriche a Capannori, puntando a ridurre le perdite e migliorare la qualità e la sostenibilità del servizio idrico, senza dimenticare il potenziamento del sistema fognario con il progetto di viale Europa. In via delle Querce a San Leonardo in Treponzio, per 160mila euro, è stata completata la sostituzione di 350 metri di tubazioni con condotte resistenti e affidabili. In pieno svolgimento invece i cantieri in via dei Pezzini a Gragnano (investimento da 880mila euro), dove si procede a rinnovare 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

