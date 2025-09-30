Report annuale sul riarmo così Bruxelles punta a monitorare i progressi dei governi

Roma, 30 settembre 2025 – La Commissione europea vuole che i governi nazionali riferiscano ogni anno sui propri acquisti di armi per avere un quadro della situazione del riarmo europeo, secondo un documento inviato ai capi di Governo dell’Unione prima del vertice informale che si terrà mercoledì a Copenaghen. Secondo il piano, la Commissione pubblicherà relazioni annuali sugli acquisti da parte degli Stati membri e sul raggiungimento dei livelli prefissati in termini di capacità, secondo quanto riportato nel documento visionato da Euractiv.com. Le informazioni saranno tuttavia aggregate, per evitare di rivelare segreti di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

