Rep Congo | ex presidente Kabila condannato a morte in contumacia ' per tradimento'

Iltempo.it | 30 set 2025

Kinshasa, 30 set. (AdnkronosAfp) - L'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Joseph Kabila, è stato condannato a morte al termine di un processo in contumacia per tradimento davanti ai tribunali militari del Paese. Il 54enne ex capo di Stato congolese (2001-2019), che ha lasciato la Rdc nel 2023 ma è recentemente ricomparso nella zona controllata dall'M23 nell'est del Paese, è stato giudicato colpevole di complicità con il gruppo armato anti-governativo sostenuto dal Ruanda. Non sono state fornite informazioni sull'attuale posizione di Kabila, rendendo improbabile un arresto da parte delle autorità congolesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

