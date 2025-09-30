Rep Congo | ex presidente Kabila condannato a morte in contumacia ' per tradimento'
Kinshasa, 30 set. (AdnkronosAfp) - L'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Joseph Kabila, è stato condannato a morte al termine di un processo in contumacia per tradimento davanti ai tribunali militari del Paese. Il 54enne ex capo di Stato congolese (2001-2019), che ha lasciato la Rdc nel 2023 ma è recentemente ricomparso nella zona controllata dall'M23 nell'est del Paese, è stato giudicato colpevole di complicità con il gruppo armato anti-governativo sostenuto dal Ruanda. Non sono state fornite informazioni sull'attuale posizione di Kabila, rendendo improbabile un arresto da parte delle autorità congolesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: congo - presidente
Dieci anni fa, le strade di Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo, esplosero in protesta contro il presidente congolese Denis Sassou Nguesso. “Oko vs the Kleptos” è un gioco retrò in 2D per browser presentato in questi giorni, in cui la ribellione di qu - facebook.com Vai su Facebook
Rep. Congo: ex presidente Kabila condannato a morte in contumacia 'per tradimento' - L'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Joseph Kabila, è stato condannato a morte al ... Come scrive iltempo.it
Congo-Kinshasa: attesa per il verdetto su Kabila, l’ex presidente rischia la pena di morte - Kinshasa: attesa per il verdetto su Kabila, l'ex presidente rischia la pena di morte Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Si legge su agenzianova.com