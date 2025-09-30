Rende Gianluigi Greco sarà il prossimo Rettore dell’Università della Calabria

Il professore Gianluigi Greco guiderà l’Università della Calabria per il sessennio 2025-2031. Nelle elezioni rettorali celebrate oggi, il direttore del Dipartimento di Matematica e informatica ha prevalso su Franco Ernesto Rubino, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali, ottenendo complessivamente 643,6 voti, pari al 78%, contro i 175,6 dell’avversario (22%). In particolare, Greco ha ricevuto 556 voti dal corpo docente (143 Rubino). Ha poi ottenuto 125 voti dagli studenti (voto pesato 22,9), rispetto ai 54 ottenuti da Rubino (voto pesato 9,9), nonché 351 voti dal PTA (voto pesato 48,8) contro i 157 (voto pesato 21,8) dell’avversario e 68 voti dai ricercatori RTDA (voto pesato 6,8) rispetto agli 8 (voto pesato 0,8) di Rubino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rende. Gianluigi Greco sarà il prossimo Rettore dell’Università della Calabria

In questa notizia si parla di: rende - gianluigi

Rende. Unical, Gianluigi Greco in pole per il dopo-Leone: al via la corsa per il Rettorato 2025-2031

Oggi la Biblioteca rende omaggio a Italo Calvino, in occasione della recente ricorrenza del quarantesimo anniversario della scomparsa. Per celebrare lo scrittore proponiamo la lettura di “ ’ ” di Gianluigi Puccia - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo rettore Unical, Gianluigi Greco fa il pieno di endorsement nel confronto con Rubino - Le dichiarazioni di voto dopo la presentazione del programma dei due aspiranti alla guida dell'ateneo di Arcavacata. Riporta corrieredellacalabria.it

Rende, elezione nuovo rettore dell’Unical: Piro si ritira, sfida tra Greco e Rubino - Gianluigi Greco, ex direttore del Dipartimento di matematica e informatica e considerato uno dei massimi esperti italiani di Intelligenza Artificiale e Franco Rubino, direttore del ... Si legge su msn.com