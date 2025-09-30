Renato Zero rivela | Conosco Ultimo da ben prima che diventasse famoso Il motivo inaspettato

Compleanno speciale per Renato Zero (oggi spegne 75 candeline). Il noto artista romano, infatti, ha deciso di festeggiarlo con un nuovo disco (presentato ai fan e alla stampa), in uscita il prossimo 3 ottobre. Durante la presentazione del nuovo progetto discografico, Renato Zero ha anche parlato. 🔗 Leggi su Today.it