Renato Zero presenta L’orazero | Le canzoni sono la medicina migliore per me di affrontare la vita e il pubblico L’abbraccio con Loredana è stato urgente sono stato l’artefice della sua riconversione Sanremo? Mi auguro che ci sia spazio per tutti
Alla vigilia dei suoi 75 anni, Renato Zero regala ai suoi fan “ L’orazero “, un nuovo disco di inediti in uscita il 3 ottobre. Un viaggio musicale attraverso diciannove canzoni in cui l’artista sembra fare un ritorno alle origini. In “Pace” l’artista fa una riflessione profonda sui tempi attuali che stiamo vivendo, mentre brani come “Più musica” e “ Voglio regalarti un avvenire” sono un inno alla speranza e alla forza di un cambiamento positivo. E ancora “L’anima canta” è un vero e proprio tributo all’autenticità, mentre “ Senza “ e “ Vorrei piacerti” toccano il tema della ricerca di sé e della connessione umana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: renato - zero
Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano
Palio, parola al mossiere. “Ognuno ha il suo carattere e il proprio modo di lavorare: io sono Renato Bircolotti”
Anche in ‘Un posto al sole’ c’è l’intelligenza artificiale: “Marzia pensa a tutto, ma nonno Renato si pente”
Il 30 settembre del 1950 nasceva il cantante e autore Renato Zero #accaddeoggi - X Vai su X
Il Servizio del TG2 di Carola Carulli per il nuovo album di Renato Zero L’oraZero #renatozero #LoraZero - facebook.com Vai su Facebook
Renato Zero: «I giovani non si devono far trasformare in marionette. Io mi sono travestito per non esserlo». - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Lo riporta vanityfair.it
Renato Zero: “I discografici vogliono farci diventare numeri” - “Gli esami non finiscono mai”, dice con un sorriso Renato Zero, prima di aprirsi come un libro sacro davanti ai giornalisti. Riporta rockol.it