Renato Zero presenta L’orazero | Le canzoni sono la medicina migliore per me di affrontare la vita e il pubblico L’abbraccio con Loredana è stato urgente sono stato l’artefice della sua riconversione Sanremo? Mi auguro che ci sia spazio per tutti

Alla vigilia dei suoi 75 anni, Renato Zero regala ai suoi fan “ L’orazero “, un nuovo disco di inediti in uscita il 3 ottobre. Un viaggio musicale attraverso diciannove canzoni in cui l’artista sembra fare un ritorno alle origini. In “Pace” l’artista fa una riflessione profonda sui tempi attuali che stiamo vivendo, mentre brani come “Più musica” e “ Voglio regalarti un avvenire” sono un inno alla speranza e alla forza di un cambiamento positivo. E ancora “L’anima canta” è un vero e proprio tributo all’autenticità, mentre “ Senza “ e “ Vorrei piacerti” toccano il tema della ricerca di sé e della connessione umana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Le canzoni sono la medicina migliore per me di affrontare la vita e il pubblico. L'abbraccio con Loredana è stato urgente, sono stato l'artefice della sua riconversione. Sanremo? Mi auguro che ci sia spazio per tutti"