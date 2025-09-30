Renato Zero | In tempi di guerra la piazza è importante

Cms.ilmanifesto.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settantacinque primavere – che cadono proprio oggi, 30 settembre – celebrate con (l’ennesimo) tour di una carriera infinita e soprattutto un album L’orazero (Tattica) – in uscita venerdì 3 ottobre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

renato zero in tempi di guerra la piazza 232 importante

© Cms.ilmanifesto.it - Renato Zero: «In tempi di guerra la piazza è importante»

In questa notizia si parla di: renato - zero

Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano

Palio, parola al mossiere. “Ognuno ha il suo carattere e il proprio modo di lavorare: io sono Renato Bircolotti”

Anche in ‘Un posto al sole’ c’è l’intelligenza artificiale: “Marzia pensa a tutto, ma nonno Renato si pente”

renato zero tempi guerraRenato Zero: «I discografici trasformano gli artisti in numeri» - Ha attaccato l’industria discografica, criticato Sanremo, parlato dell’abbraccio con Loredana Bertè, spiegato perché non f ... Secondo rollingstone.it

renato zero tempi guerraRenato Zero compie 75 anni: "Vorrei fare un film. Il mio elisir? Il pubblico". Poi il minuto di silenzio per i bambini vittime delle guerre - L'artista romano parla del nuovo album "L'orazero" e si lascia andare a profonde e trasversali riflessioni: dal mondo della musica alla guerra, passando per i femminicidi. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Renato Zero Tempi Guerra