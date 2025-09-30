Renato Zero festeggia i 75 anni con l'album L'OraZero e un tour
Per il suo 75esimo compleanno, Renato Zero si regala un disco di inediti, L’OraZero, e un tour che partirà a gennaio 2026 e terminerà ad aprile. Renato Zero: una vita per l’arte. Pseudonimo di Renato Fiacchini, nasce a Roma il 30 settembre. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto più di cinquecento canzoni. È l’unico artista ad aver raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia in sei decenni consecutivi. Il suo nuovo lavoro è una narrazione che si snoda in diciannove brani: altrettanti racconti e visioni dove sono presenti l’amore, l’amicizia e il rispetto. 🔗 Leggi su Amica.it
