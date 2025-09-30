Renato Zero con L' Orazero in tour al Palazzo dello Sport

Dopo la presentazione in anteprima de “L'Orazero”, suo nuovo album, al Teatro Brancaccio di Roma, con i “sorcini”, Renato Zero ha annunciato il nuovo tour che lo vedrà protagonista nuovamente, nella sua città, a gennaio 2026. Il nuovo album di inediti di Renato Zero arriva in concomitanza con il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

