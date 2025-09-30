Renato Zero con L' Orazero in tour al Palazzo dello Sport
Dopo la presentazione in anteprima de “L'Orazero”, suo nuovo album, al Teatro Brancaccio di Roma, con i “sorcini”, Renato Zero ha annunciato il nuovo tour che lo vedrà protagonista nuovamente, nella sua città, a gennaio 2026. Il nuovo album di inediti di Renato Zero arriva in concomitanza con il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: renato - zero
Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano
Palio, parola al mossiere. “Ognuno ha il suo carattere e il proprio modo di lavorare: io sono Renato Bircolotti”
Anche in ‘Un posto al sole’ c’è l’intelligenza artificiale: “Marzia pensa a tutto, ma nonno Renato si pente”
VIDEO | Renato Zero festeggia in musica il suo compleanno che cade il 30 settembre: l'artista romano, classe 1950, torna da venerdì 3 ottobre con un album di inediti, L'OraZero, pronto al suo settantacinquesimo debutto. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultur - X Vai su X
Il Servizio del TG2 di Carola Carulli per il nuovo album di Renato Zero L’oraZero #renatozero #LoraZero - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno di Renato Zero il 3 ottobre con l’album “L’OraZero” e nel 2026 in tour - Il 30 settembre Renato Zero festeggia il suo 75° compleanno con il nuovo album “L’OraZero” in arrivo venerdì prossimo 3 ottobre e con i concerti de “L’OraZero in tour” del 2026. Segnala pugliapress.org
Renato Zero: «I giovani non si devono far trasformare in marionette. Io mi sono travestito per non esserlo». - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Si legge su vanityfair.it