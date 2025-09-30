Renato Zero compie 75 anni | Vorrei fare un film Il mio elisir? Il pubblico Poi il minuto di silenzio per i bambini vittime delle guerre
Dopo due anni dall'ultimo album in studio - “Autoritratto”, era il 2023 - Renato Zero torna con un nuovo progetto discografico. Si intitola “L'ORAZERO” ed è composto da 19 tracce inedite (solo una già stata pubblicata, “Senza”). Qui l'artista romano racconta se stesso e il mondo come solo lui sa. 🔗 Leggi su Today.it
