Renato Zero 75 anni tra introspezione e ambiguità | i suoi brani più famosi

Renato Zero spegne oggi settantacinque candeline: un traguardo importante, che il cantautore romano ha deciso di festeggiare regalando a se stesso e ai suoi sorcini un nuovo album, L’Orazero, in uscita il 3 ottobre, e un tour, in cui tornerà a esibirsi davanti al suo pubblico. «Come festeggio?», ha dichiarato, «Con Renato. Si, con lui. Ci rincorriamo sempre, abbiamo sempre cosi poco tempo per il doppio sguardo. Una volta mi infastidiva la solitudine, oggi invece ho scoperto che in certi casi è una salvezza che ti fa rivedere gli errori e crescere. Ma l’incomunicabilità, il salutarsi con un sorriso e non riconoscersi, mi fa paura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

