Reinserimento dei detenuti oltre le sbarre c’è Sintesi 5.0

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi cala ufficialmente il sipario su Sintesi 4.0, il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i detenuti della casa circondariale di via Sanquirico, prorogato da gennaio. Il futuro porta il nome di Sintesi 5.0, ma per il nuovo programma manca ancora la conferma dei finanziamenti da parte di Regione Lombardia. Gli auspici, però, restano positivi: con l’ok atteso a breve, il reinserimento dei detenuti potrebbe contare su percorsi più mirati e sfaccettati. A fare il punto, settimana scorsa, è stato l’assessore al Welfare di Monza, Egidio Riva, rispondendo a una richiesta di aggiornamento avanzata dai consiglieri comunali Ilaria Guffanti (MonzAttiva e Solidale) e Pier Franco Maffè (Forza Italia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

reinserimento dei detenuti oltre le sbarre c8217232 sintesi 50

© Ilgiorno.it - Reinserimento dei detenuti, oltre le sbarre c’è “Sintesi 5.0“

In questa notizia si parla di: reinserimento - detenuti

Reinserimento sociale e recupero dei detenuti: i progetti ammessi al finanziamento

Carceri, 12 milioni a Regione Campania per reinserimento detenuti

Reinserimento sociale degli ex detenuti, il doppio provvedimento della Regione

reinserimento detenuti oltre sbarreReinserimento dei detenuti, oltre le sbarre c’è “Sintesi 5.0“ - 0, il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i detenuti della ... Si legge su msn.com

Un’altra vita oltre le sbarre: i detenuti trovano lavoro - È lì che il progetto Seconda Chance ha incrociato il suo cammino, trasformando quella passione in un’occasione concreta. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Reinserimento Detenuti Oltre Sbarre