Regolamento del commercio nuove regole per mercati e plateatici
Nel corso della seduta fiume di ieri, il Consiglio comunale di Brescia ha approvato anche il nuovo regolamento che disciplina in maniera organica le attività economiche sul territorio. Un testo ampio, che tocca mercati, sagre, chioschi, plateatici e diverse categorie artigianali, con l'obiettivo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
POLICORO - quinto punto all'ordine del giorno, modifica al regolamento del commercio, nello specifico dello spazio dedicato ai dehors ed il tempo della loro concessione (5 anni). Approvato all'unanimità.
Regolamento europeo sugli #imballaggi ?Novità e obblighi per imprese e operatori del settore con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e promuovere il riciclo Ne parliamo l'8/10 nel webinar #labchimico #camcomtorino #rifiuti #economiacircolare
“Il nuovo regolamento sugli imballaggi”, webinar CCIAA gratuito l’8 ottobre - Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, il CONAI e gli Enti del Si ... Da rietinvetrina.it
Commercio in centro. Ok alle nuove regole . Spazio alla filiera corta e a prodotti di qualità - Stop alle aperture indiscriminate nel centro storico, regole di decoro più stringenti e incentivi mirati. Lo riporta lanazione.it