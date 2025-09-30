REGIONE Priolo al Governo | Cispadana opera chiave

L’Emilia-Romagna non deve farsi trovare impreparata sul piano dei trasporti delle merci. Perché ciò accada "è fondamentale che si faccia la Cispadana". Questo il messaggio lanciato da Irene Priolo, assessora regionale a Mobilità, Infrastrutture e Ambiente, dall’evento “Una Regione in movimento’’ promosso da Regione, Unioncamere, Uniontrasporti e Fondazione Itl al Tecnopolo di Bologna. La data a cui guarda l’assessora è il 2032, anno in cui è atteso il completamento del tunnel ferroviario del Brennero, "da cui arriveranno molte merci" spiega Priolo. La sfida dunque è riuscire a collegare la Zona Logistica Semplificata regionale, un sistema che vede al centro il porto di Ravenna e attorno i nodi intermodali regionali, con questo nuovo asse che nascerà con l’Austria e la Germania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

