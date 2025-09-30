Regionali Salvini | accordo in settimana su Veneto e Campania

Milano, 30 set. (askanews) - L'accordo sul candidato del centrodestra alle regionali in Veneto e Campania "conto" che arrivi "entro questa settimana perché si vota il 23 novembre, ormai siamo a fine settembre, quindi conto che si scelga entro questa settimana". Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, a margine della presentazione del villaggio olimpico di Milano. Quanto alla Lombardia, ha continuato, "lì si vota nel 2028, quindi abbiamo tempo per ragionarci, poi è giusto che il primo partito avanzi le proprie disponibilità e le sue ambizioni su una regione straordinaria come la Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

