Regionali Salvini | accordo in settimana su Veneto e Campania
Milano, 30 set. (askanews) - L'accordo sul candidato del centrodestra alle regionali in Veneto e Campania "conto" che arrivi "entro questa settimana perché si vota il 23 novembre, ormai siamo a fine settembre, quindi conto che si scelga entro questa settimana". Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, a margine della presentazione del villaggio olimpico di Milano. Quanto alla Lombardia, ha continuato, "lì si vota nel 2028, quindi abbiamo tempo per ragionarci, poi è giusto che il primo partito avanzi le proprie disponibilità e le sue ambizioni su una regione straordinaria come la Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: regionali - salvini
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Regionali, Salvini: "Per la Lega, squadra che vince non si cambia"
Regionali, Salvini scherza: “Prossimo candidato in Veneto? Io”
Elezioni regionali. Meloni, Tajani e Salvini a Lamezia Terme per sostenere Roberto Occhiuto Roberto Occhiuto - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali in Veneto, Salvini: «Il candidato dopo Pontida». L'eurodeputata Donazzan: «Io li batterei tutti» - X Vai su X
Regionali, Salvini: accordo in settimana su Veneto e Campania - L'accordo sul candidato del centrodestra alle regionali in Veneto e Campania ... Segnala notizie.tiscali.it
Elezioni regionali, nuovo rinvio per il candidato del centrodestra. Salvini: «Il nome la prossima settimana» - L’affondo di Manildo: «La nostra terra trattata come una pedina» ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it