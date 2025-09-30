Regionali Puglia 2025 Rossella Falcone candidata nel Partito Democratico

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali in Puglia, ci sarà anche Rossella Falcone. L'imprenditrice, attualmente consigliera di Acquedotto Pugliese nonché ex assessora alla Cultura al Comune di Vieste, si candida a sostegno del candidato Antonio Decaro. “Ho chiesto a Giulia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo

Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola

regionali puglia 2025 rossellaRegionali Puglia 2025, il cerignolano Carlo Dercole candidato nella lista di Forza Italia - Il segretario cittadino di Forza Italia a Cerignola scende in campo alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre ... Scrive foggiatoday.it

regionali puglia 2025 rossellaRegionali in Puglia, per centrodestra in corsa D’Attis e Gemmato - Tranne colpi di scena dell'ultima ora, si profilerebbe una corsa a due nel centrodestra, con la decisione finale attesa questa settimana, per la candidatura ... Secondo corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Puglia 2025 Rossella