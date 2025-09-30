Regionali Puglia 2025 Rossella Falcone candidata nel Partito Democratico
Nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali in Puglia, ci sarà anche Rossella Falcone. L'imprenditrice, attualmente consigliera di Acquedotto Pugliese nonché ex assessora alla Cultura al Comune di Vieste, si candida a sostegno del candidato Antonio Decaro. “Ho chiesto a Giulia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - puglia
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola
Regionali Puglia, Annese rinuncia. Il gelo dei forzisti e i rapporti con Lacatena. Ecco i motivi del passo indietro - X Vai su X
Regionali in Puglia, Angelo Annese rinuncia alla candidatura nel centrodestra: "Ringrazio tutti ma resto il sindaco di Monopoli" - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Puglia 2025, il cerignolano Carlo Dercole candidato nella lista di Forza Italia - Il segretario cittadino di Forza Italia a Cerignola scende in campo alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre ... Scrive foggiatoday.it
Regionali in Puglia, per centrodestra in corsa D’Attis e Gemmato - Tranne colpi di scena dell'ultima ora, si profilerebbe una corsa a due nel centrodestra, con la decisione finale attesa questa settimana, per la candidatura ... Secondo corrieresalentino.it