Regionali Paolo Calcinaro Mpa è mister preferenze Fuori dal consiglio per il momento Filippo Saltamartini

Paolo Calcinaro Mpa è mister preferenze Fuori dal consiglio per il momento Filippo Saltamartini

ANCONA – Tante conferme, diverse esclusioni eccellenti e un dato importante da sottolineare. Si presenta così il nuovo consiglio regionale delle Marche per il quinquennio 2020-2025. Per carità, manca ancora l’ufficialità assoluta, ma basandosi sull’elaborazione dei calcoli effettuati dalla stessa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Preferenze elezioni regionali Marche 2025: la classifica, Paolo Calcinaro in testa

regionali paolo calcinaro mpaPreferenze elezioni regionali Marche 2025: la classifica, Paolo Calcinaro sfonda quota 9mila - Gli aspiranti consiglieri regionali, il più votato è il sindaco di Fermo (oltre 9. Riporta msn.com

regionali paolo calcinaro mpaNuova giunta regionale Marche, schema a sei -  Dall’Anconetano potrebbe arrivare Bugaro. Secondo msn.com

