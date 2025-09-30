Regionali nel centrodestra derby tra D?Attis e Gemmato Ma Tajani insiste | Un civico

Dopo il ritiro del sindaco Angelo Annese, la decisione sul futuro candidato presidente del centrodestra pugliese potrebbe essere presa questa sera, quando i leader nazionali della coalizione di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Regionali, veti e trattative: la cena dei vertici dei leader di centrodestra non scioglie i nodi. Fissato un altro incontro

Elezioni regionali, Zaia: «La mia lista al 45 per cento, il centrodestra la vuole?»

Centrodestra, accordo rinviato per le regionali

Regionali in Campania. Centrodestra, a rischio il vertice dei big: possibile rinvio per impegni di governo - Cresce sempre di più l’attesa per le scelte del centrodestra alle prossime elezioni Regionali. Lo riporta ilmattino.it

Regionali, il test di unità - Nel cammino verso le elezioni regionali, un assurdo percorso a tappe che impegnerà la politica per due mesi, conviene per un momento distogliere lo sguardo dal particolare — lo scontro sulle singole ... Secondo repubblica.it

