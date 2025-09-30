Regionali Meloni | Avviato l' iter per l' uscita della Calabria dal commissariamento sulla sanità

"Sono felice di annunciare che abbiamo avviato l'iter per l'uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità perché se lo merita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Lamezia Terme al comizio a sostegno del candidato del centrodestra alla Regione Calabria Roberto.

L'annuncio di Meloni: «Abbiamo avviato l'iter per la fine del commissariamento della sanità in Calabria» - La premier a Lamezia Terme chiude la convention del centrodestra.

Meloni, iter per uscita commissariamento sanità Calabria - "Sono felice di annunciare che abbiamo avviato l'iter per l'uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità perché se lo merita".

