Regionali Mastella avverte Fico | Così favorisce rimonta del centrodestra

Lo strappo è ormai evidente: Roberto Fico ha chiuso la porta a una serie di candidati scomodi, come Giovanni Zannini, che però nel centrodestra hanno trovato terreno fertile. E non si tratta di nomi qualunque: sono portatori di voti pesanti, capaci di fare la differenza e trasformarsi in un tesoretto elettorale a beneficio delle liste che li accoglieranno. Su questa partita è intervenuto anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, che non le manda a dire: "Attenzione, così si rischia davvero di favorire la rimonta del centrodestra". Mastella, con il suo consueto linguaggio colorito, parla di un "campo largo" sempre più impantanato, incapace di scegliere e perciò vittima della logica dell' asino di Buridano, destinato a morire di fame pur avendo due cibi davanti.

