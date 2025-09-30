Regionali Mastella avverte Fico | Così favorisce rimonta del centrodestra
Tempo di lettura: 2 minuti Lo strappo è ormai evidente: Roberto Fico ha chiuso la porta a una serie di candidati scomodi, come Giovanni Zannini, che però nel centrodestra hanno trovato terreno fertile. E non si tratta di nomi qualunque: sono portatori di voti pesanti, capaci di fare la differenza e trasformarsi in un tesoretto elettorale a beneficio delle liste che li accoglieranno. Su questa partita è intervenuto anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, che non le manda a dire: “Attenzione, così si rischia davvero di favorire la rimonta del centrodestra”. Mastella, con il suo consueto linguaggio colorito, parla di un “campo largo” sempre più impantanato, incapace di scegliere e perciò vittima della logica dell’ asino di Buridano, destinato a morire di fame pur avendo due cibi davanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Regionali in Campania 2025, Mastella avverte: ''Fico si liberi di fardelli massimalisti'' Politica - “Il campo largo così fa fatica e rischia di lasciarsi soggiogare dalla logica dell’asino di Buridano che morì di fame perché incapace di scegliere cosa mangiare tra due cibi. Secondo msn.com
Regionali in Campania, Conte: «Gli attacchi a Fico? Sono le scorie del passato» - «La politica fatta di dichiarazioni e polemiche non interessa a nessuno: pensiamo ai bisogni dei cittadini campani», avverte Giuseppe Conte riferendosi agli attacchi quotidiani ... Lo riporta ilmattino.it