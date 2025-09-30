Regionali Mastella avverte Fico | Così favorisce rimonta del centrodestra

Tempo di lettura: 2 minuti Lo strappo è ormai evidente: Roberto Fico ha chiuso la porta a una serie di candidati scomodi, come Giovanni Zannini, che però nel centrodestra hanno trovato terreno fertile. E non si tratta di nomi qualunque: sono portatori di voti pesanti, capaci di fare la differenza e trasformarsi in un tesoretto elettorale a beneficio delle liste che li accoglieranno. Su questa partita è intervenuto anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, che non le manda a dire: “Attenzione, così si rischia davvero di favorire la rimonta del centrodestra”. Mastella, con il suo consueto linguaggio colorito, parla di un “campo largo” sempre più impantanato, incapace di scegliere e perciò vittima della logica dell’ asino di Buridano, destinato a morire di fame pur avendo due cibi davanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali mastella avverte ficoRegionali in Campania 2025, Mastella avverte: ''Fico si liberi di fardelli massimalisti'' Politica - “Il campo largo così fa fatica e rischia di lasciarsi soggiogare dalla logica dell’asino di Buridano che morì di fame perché incapace di scegliere cosa mangiare tra due cibi. Secondo msn.com

regionali mastella avverte ficoRegionali in Campania, Conte: «Gli attacchi a Fico? Sono le scorie del passato» - «La politica fatta di dichiarazioni e polemiche non interessa a nessuno: pensiamo ai bisogni dei cittadini campani», avverte Giuseppe Conte riferendosi agli attacchi quotidiani ... Lo riporta ilmattino.it

