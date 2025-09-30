Regionali la rete Per si sfila dal Campo Largo | Noi autonomi e alternativi

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Alle Regionali 2020 erano nella coalizione di Vincenzo De Luca, e oggi sostengono diverse giunte del centrosinistra in Campania, a partire da Napoli. Ma adesso la rete Per le persone e la comunità, espressione del volontariato cattolico e del terzo settore, vuole sfilarsi dal Campo Largo. “ Saremo la vera alternativa libera da coalizioni insostenibili” annuncia una nota del movimento, vicino all’Azione Cattolica. Ieri sera l’assemblea ha approvato all’unanimità la relazione del segretario Giuseppe Irace e del presidente Nicola Campanile sulle prossime Regionali in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali la rete per si sfila dal campo largo noi autonomi e alternativi

© Anteprima24.it - Regionali, la rete Per si sfila dal Campo Largo: “Noi autonomi e alternativi”

In questa notizia si parla di: regionali - rete

Lavori sulla rete, modifiche e cancellazioni per i treni regionali del Lazio

Regionali, il Ferragosto di passione del centrosinistra e la rete per sostenere Falcomatà

Regionali Liguria, Italia Viva si sfila dal campo largo: «No ad accordi a tutti i costi» - Nel giorno della consegna delle liste, il partito di Matteo Renzi ha scelto di sganciarsi dall’alleanza che sostiene Andrea Orlando: «Pressioni dai Cinque Stelle per cancellare i nomi di alcuni nostri ... Si legge su lettera43.it

Marche, Azione si sfila dal campo largo: «Eliminiamo le regioni» - Carlo Calenda ha chiuso la porta all’ipotesi di una partecipazione di Azione alle prossime regionali nelle Marche con il campo largo unito a sostegno di Matteo Ricci. Segnala lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Rete Sfila Campo