Alle Regionali 2020 erano nella coalizione di Vincenzo De Luca, e oggi sostengono diverse giunte del centrosinistra in Campania, a partire da Napoli. Ma adesso la rete Per le persone e la comunità, espressione del volontariato cattolico e del terzo settore, vuole sfilarsi dal Campo Largo. " Saremo la vera alternativa libera da coalizioni insostenibili" annuncia una nota del movimento, vicino all'Azione Cattolica. Ieri sera l'assemblea ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Giuseppe Irace e del presidente Nicola Campanile sulle prossime Regionali in Campania.

© Anteprima24.it - Regionali, la rete Per si sfila dal Campo Largo: “Noi autonomi e alternativi”