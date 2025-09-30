Regionali la rete Per si sfila dal Campo Largo | Noi autonomi e alternativi
Tempo di lettura: 2 minuti Alle Regionali 2020 erano nella coalizione di Vincenzo De Luca, e oggi sostengono diverse giunte del centrosinistra in Campania, a partire da Napoli. Ma adesso la rete Per le persone e la comunità, espressione del volontariato cattolico e del terzo settore, vuole sfilarsi dal Campo Largo. “ Saremo la vera alternativa libera da coalizioni insostenibili” annuncia una nota del movimento, vicino all’Azione Cattolica. Ieri sera l’assemblea ha approvato all’unanimità la relazione del segretario Giuseppe Irace e del presidente Nicola Campanile sulle prossime Regionali in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
