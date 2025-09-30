Regionali De Luca | Grazie a noi il centrosinista non rischia Sulla destra | Forse non vuole partecipare

"Abbiamo fatto tanto di quel lavoro che mi pare un rischio lontano, diciamola così, ma per il lavoro che abbiamo fatto noi, non per quello che vedo agitarsi in maniera un po' fumosa sulla scena politica. C'è' un tale livello di consenso che abbiamo accumulato che credo che si possa contare su un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it