Regionali De Luca | Grazie a noi il centrosinista non rischia Sulla destra | Forse non vuole partecipare
"Abbiamo fatto tanto di quel lavoro che mi pare un rischio lontano, diciamola così, ma per il lavoro che abbiamo fatto noi, non per quello che vedo agitarsi in maniera un po' fumosa sulla scena politica. C'è' un tale livello di consenso che abbiamo accumulato che credo che si possa contare su un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - luca
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Regionali in Campania. Calenda (Azione): "Fico odia De Luca, De Luca odia Manfredi, Fico odia Renzi". #azione #CarloCalenda #RegioneCampania #elezioniregionali2025 #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/carlo-calenda-azione-fico-odia-de-lu - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, De Luca: “Dispiaciuto di non poter fare il terzo mandato” - X Vai su X
Regionali in Campania, De Luca: «Centrodestra? Si affida a Padre Pio per il candidato» - «Fra due mesi arriveranno nuovi statisti alla guida della regione Campania. ilmattino.it scrive
Campania, Elezioni Regionali. De Luca punge il centrodestra: “Scelgano un candidato prima del voto” - Alla presentazione del nuovo ospedale di Sessa Aurunca, Vincenzo De Luca non ha rinunciato a una stoccata agli avversari: “Il ... Da sciscianonotizie.it