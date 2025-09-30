Regionali Calabria 2025 Meloni | Non è la rabbia che ci muove l’amore ci tiene insieme

La presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni è intervenuta a Lamezia Terme al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali. “Dicevano: ‘il governo cadrà dopo massimo 6 mesi’. Siamo il quarto governo su 68 più longevo e tra poche settimane diventeremo il terzo e i primi tre saranno tre governi di centrodestra. Ed è naturale che solo il centrodestra possa dare stabilità perché non stiamo insieme per sconfiggere gli altri, perché detestiamo gli altri, ma perché abbiamo una visione del mondo. Non ci muove la rabbia, è l’amore che ci tiene assieme”, ha detto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

