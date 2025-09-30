Reggiana-Spezia 1-1 | un pareggio amaro ma si rivede bomber Lapadula
Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Si rialza a metà lo Spezia, lo fa pareggiando in trasferta contro la Reggiana dopo essere passato in vantaggio con l'esperto Lapadula, ma venendo ripreso nel secondo tempo da Girma. Complice, sicuramente, l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Hristov. I cambi che decide D'Angelo per ripartire dopo il percorso negativo, sono due: fuori Mascardi e dentro Sarr in porta, poi ecco la prima da titolare per Lapadula, affiancato a Soleri. Dopo una lunga fase di studio dopo si prova a sfondare sulle fasce, il cross di Kouda trova la smanacciata di Motta all'11', poi due minuti dopo, in un'azione confusa nell'area spezzina, Portanova tenta di avventarsi sulla sfera, ma proprio Kouda l'anticipa appoggiando indietro di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
