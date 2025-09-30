Reclutamento Pizzo Uil Scuola | Importante apertura della politica sulle GPS Si va verso un canale strutturale per le assunzioni in ruolo C’è la volontà di attuare quanto da noi rivendicato da anni

"Finalmente emerge una reale volontà politica di dare seguito a ciò che rivendichiamo da tempo: garantire continuità agli alunni e riconoscere la professionalità e valorizzare l'impegno e la dedizione di migliaia di docenti. Il Disegno di Legge, attualmente in discussione, prevede infatti che le Graduatorie provinciali per le supplenze diventino uno strumento stabile per assumere in ruolo gli insegnanti", ha dichiarato Paolo Pizzo, segretario nazionale Uil Scuola Rua in audizione al Senato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

