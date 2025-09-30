Reba reunion con JoAnna Garcia Swisher in Happy’s Place stagione 2

ritorno di “happy’s place” e la partecipazione di joanna garcia swisher. La serie televisiva “Happy’s Place” sta per riprendere la sua programmazione su NBC, portando con sé importanti novità riguardanti il cast. Tra queste, spicca la presenza di una figura nota per il suo ruolo in un celebre sitcom degli anni passati. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del genere, alimentando aspettative sulla trama e sulle dinamiche tra i personaggi. annuncio ufficiale e dettagli sulla guest star. Secondo quanto comunicato da NBC, JoAnna Garcia Swisher, interprete di Cheyenne Hart nella serie Reba, sarà presente come ospite speciale nella seconda stagione di “Happy’s Place”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

