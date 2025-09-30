Realpolitik anticipazioni del nuovo appuntamento

di mercoledì 1° ottobre. Domani,  mercoledì 1° ottobre, nel nuovo appuntamento con “ Realpolitik ”, il programma di approfondimento politico targato  Videonews, condotto da  Tommaso Labate  in  prima serata  su  Retequattro, ampio spazio agli aggiornamenti sulla  missione Global Sumud Flotilla  mentre le navi si avvicinano sempre di più a Gaza. Nel corso della serata, inoltre, un’ intervista  alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi  Francesca Albanese, recentemente inserita nella ‘lista nera’ dell’ufficio del Dipartimento del Tesoro americano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

