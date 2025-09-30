Real Madrid spietato! Mbappé fa una tripletta poi l’errore è clamoroso
I Blancos non deludono le aspettative e rifilano una manita al club kazako. Dopo la vittoria sofferta all'esordio contro il Marsiglia, la squadra di Xabi Alonso surclassa il Kairat trascinata dalla tripletta di Mbappé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
