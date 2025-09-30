Real Madrid Juve | due giornate di squalifica per Carvajal il terzino salterà anche il big match di Champions contro i bianconeri La decisione ufficiale
Real Madrid Juve: il terzino spagnolo ha rimediato due giornate di squalifiche e dunque salterà anche il big match di Champions coi bianconeri. Piove sul bagnato in casa Real Madrid. L’emergenza infortuni in difesa si trasforma in una vera e propria crisi: oltre ai lungodegenti Rüdiger e Alexander-Arnold, il tecnico Xabi Alonso dovrà fare a meno anche di Dani Carvajal per la super sfida di Champions League contro la Juve. Espulso, salterà la Juve. L’esperto terzino spagnolo è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo UEFA a seguito dell’espulsione rimediata nel match contro l’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: real - madrid
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!
PSG Real Madrid, un altro primo tempo da incubo per i blancos: 3-0. Da Shakhtar a Siviglia, tutte le volte che il Real è crollato nei primi 45 minuti
L’ultima annata di David Beckham al Real Madrid raccontata da chi lo conosco bene: Fabio Capello, intervistato da Cattelan nel suo podcast #cronachedispogliatoio #beckham #realmadrid (1/5) - X Vai su X
Real Madrid, il tonfo nel derby costringe a rivedere lo stato attuale del progetto Xabi Alonso (Valdano) Ai microfoni di Movistar Plus +: «È tornato in vita quel mostro di quando si andava in casa del Barcellona - o lo si ospitava - e si prendevano quattro gol» http - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid, Carvajal squalificato: salterà la Juventus - Il 22 ottobre la Juventus farà ritorno in Spagna, questa volta a Madrid per la sfida di Champions League contro il Real. Da ilbianconero.com
Real Madrid contro la Juve in Champions senza un big: infortunio e tegola per Xabi Alonso - Il ko contro l'Atletico porta anche un'altra brutta notizia: i Blancos dovranno fare a meno di lui per almeno un mese ... Lo riporta tuttosport.com