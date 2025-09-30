Real Madrid Juve | due giornate di squalifica per Carvajal il terzino salterà anche il big match di Champions contro i bianconeri La decisione ufficiale

Real Madrid Juve: il terzino spagnolo ha rimediato due giornate di squalifiche e dunque salterà anche il big match di Champions coi bianconeri. Piove sul bagnato in casa Real Madrid. L’emergenza infortuni in difesa si trasforma in una vera e propria crisi: oltre ai lungodegenti Rüdiger e Alexander-Arnold, il tecnico Xabi Alonso dovrà fare a meno anche di Dani Carvajal per la super sfida di Champions League contro la Juve. Espulso, salterà la Juve. L’esperto terzino spagnolo è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo UEFA a seguito dell’espulsione rimediata nel match contro l’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

