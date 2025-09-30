Real Madrid Juve | due giornate di squalifica per Carvajal il terzino salterà anche il big match di Champions contro i bianconeri La decisione ufficiale

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid Juve: il terzino spagnolo ha rimediato due giornate di squalifiche e dunque salterà anche il big match di Champions coi bianconeri. Piove sul bagnato in casa Real Madrid. L’emergenza infortuni in difesa si trasforma in una vera e propria crisi: oltre ai lungodegenti Rüdiger e Alexander-Arnold, il tecnico Xabi Alonso dovrà fare a meno anche di Dani Carvajal per la super sfida di Champions League contro la Juve. Espulso, salterà la Juve. L’esperto terzino spagnolo è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo UEFA a seguito dell’espulsione rimediata nel match contro l’Olympique Marsiglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

real madrid juve due giornate di squalifica per carvajal il terzino salter224 anche il big match di champions contro i bianconeri la decisione ufficiale

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve: due giornate di squalifica per Carvajal, il terzino salterà anche il big match di Champions contro i bianconeri. La decisione ufficiale

In questa notizia si parla di: real - madrid

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!

PSG Real Madrid, un altro primo tempo da incubo per i blancos: 3-0. Da Shakhtar a Siviglia, tutte le volte che il Real è crollato nei primi 45 minuti

real madrid juve dueReal Madrid, Carvajal squalificato: salterà la Juventus - Il 22 ottobre la Juventus farà ritorno in Spagna, questa volta a Madrid per la sfida di Champions League contro il Real. Da ilbianconero.com

Real Madrid contro la Juve in Champions senza un big: infortunio e tegola per Xabi Alonso - Il ko contro l'Atletico porta anche un'altra brutta notizia: i Blancos dovranno fare a meno di lui per almeno un mese ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juve Due