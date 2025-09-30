Real Bout Fatal Fury 2 | The Newcomers è ora disponibile su Steam

SNK ha ufficialmente riportato alla ribalta uno dei suoi più celebri picchiaduro arcade: Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, ora disponibile su Steam al prezzo di 19,99 euro. Uscito originariamente nel 1998, il titolo è considerato uno dei capitoli più completi e amati della saga Fatal Fury, e torna oggi con una serie di migliorie pensate per i giocatori moderni. Si tratta del primo gioco a inaugurare la nuova etichetta NEOGEO Premium Selection, una collezione di classici riproposti in versione aggiornata. Il cuore dell’esperienza resta il cast di 23 combattenti, il più vasto mai visto nella serie: accanto a icone come Terry Bogard e Mai Shiranui troviamo i “nuovi arrivati” Li Xiangfei e Rick Strowd, oltre al personaggio segreto Alfred. 🔗 Leggi su Game-experience.it

