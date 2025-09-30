Real Bout Fatal Fury 2 | The Newcomers è ora disponibile su Steam
SNK ha ufficialmente riportato alla ribalta uno dei suoi più celebri picchiaduro arcade: Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, ora disponibile su Steam al prezzo di 19,99 euro. Uscito originariamente nel 1998, il titolo è considerato uno dei capitoli più completi e amati della saga Fatal Fury, e torna oggi con una serie di migliorie pensate per i giocatori moderni. Si tratta del primo gioco a inaugurare la nuova etichetta NEOGEO Premium Selection, una collezione di classici riproposti in versione aggiornata. Il cuore dell’esperienza resta il cast di 23 combattenti, il più vasto mai visto nella serie: accanto a icone come Terry Bogard e Mai Shiranui troviamo i “nuovi arrivati” Li Xiangfei e Rick Strowd, oltre al personaggio segreto Alfred. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: real - bout
SNK ha lanciato su PC il classico Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, aggiungendo però un comparto online competitivo caratterizzato dalla presenza della tecnologia rollback netcode. - facebook.com Vai su Facebook
SNK ri-rilascia a sorpresa uno dei più grandi, classici capitoli di Fatal Fury: Real Bout 2 torna su Steam con un'edizione completa di rollback, lobby con spectator, tornei, training, galleria e achievements! Ecco il link dello store: https://store.steampowered.c - X Vai su X
REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS è disponibile su PC via Steam - SNK ha rilasciato il trailer di lancio per REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS, disponibile da oggi su PC via Steam. Riporta akibagamers.it
Real Bout Fatal Fatal Fury 2: The Newcomers has surprise launched on Steam - Thanks to rollback netcode and other new online features including a lobby system that supports up to nine ... Si legge su gamespew.com