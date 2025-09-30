Re Carlo il talismano di Meghan Markle da 4mila dollari che lo irrita

Meghan Markle ha sfoggiato un nuovo anello con la pietra di Luna che è considerato un portafortuna, ma allo stesso tempo fa indispettire Re Carlo. Infatti, non è un talismano qualunque. Meghan Markle, il nuovo anello da 4mila dollari. Meghan Markle ha sfoggiato a inizio settembre un nuovo anello, identificato con il “Queen Water Drop Moonstone con Full Pavé Diamond Halo” di L ogan Hollowell. Il gioiello vale 4mila dollari, circa 3.410 euro. Stando alla descrizione che ne fa il designer, si tratta di un “ bellissimo anello a forma di pera, si dice che porti fortuna, favorisca l’ispirazione e porti successo sia in amore che negli affari”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, il talismano di Meghan Markle da 4mila dollari che lo irrita

