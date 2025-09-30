Raw 29.092025 Vecchie e nuove famiglie

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Lenovo Center di Raleigh, North Carolina. Lo show inizia con Rhea Ripley che raggiunge il ring, dice che le piace risolvere i propri problemi sul ring e non accetta quello che hanno fatto le Kabuki Warriors a Iyo Sky. Proprio quest’ultima arriva sul ring e dà ragione a Rhea, ma per lei sono ancora famiglia dato che vuole loro ancora bene. In video appaiono le Kabuki Warriors, poi prende la parola Asuka dicendo che se vuole Iyo può tornare nella famiglia dato che l’ha cresciuta nel mondo del wrestling e non solo, ma per Rhea il tempo è finito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Raw 29.09.2025 Vecchie e nuove “famiglie”