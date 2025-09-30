Ravezzani critica | Chivu non mi convince in una cosa un bravo allenatore…

Le parole di Fabio Ravezzani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso di un intervento sui social, precisamente sul suo profilo X, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso una critica nei confronti di Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter. Ravezzani ha commentato le dichiarazioni di Chivu riguardo alla gestione del turnover e alla necessità di “accontentare un po’ tutti i suoi giocatori”, affermando che questo approccio non lo convince. Secondo il giornalista, un allenatore di livello non deve cercare di accontentare tutti i giocatori, ma deve prendere decisioni “lucide e anche spietate”. 🔗 Leggi su Internews24.com

