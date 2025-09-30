Ravezzani critica | Chivu non mi convince in una cosa un bravo allenatore…
Le parole di Fabio Ravezzani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso di un intervento sui social, precisamente sul suo profilo X, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha espresso una critica nei confronti di Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter. Ravezzani ha commentato le dichiarazioni di Chivu riguardo alla gestione del turnover e alla necessità di “accontentare un po’ tutti i suoi giocatori”, affermando che questo approccio non lo convince. Secondo il giornalista, un allenatore di livello non deve cercare di accontentare tutti i giocatori, ma deve prendere decisioni “lucide e anche spietate”. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ravezzani - critica
Ravezzani va in difesa del PSG e critica Donnarumma e Raiola con ironia: «La strana storia del club che viola la legge…quella del procuratore»
Juventus: Ravezzani critica David e Tudor
#Ravezzani critico sulla #Juve Il commento post Atalanta ? - facebook.com Vai su Facebook
#Ravezzani critico sulla #Juve Il commento post Atalanta ? - X Vai su X
Inter, Ravezzani critico: “Chivu non mi convince quando dice che…” - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così la comunicazione del tecnico dell'Inter Cristian Chivu ... Da msn.com
Ravezzani sul derby d'Italia: 'Juve sempre arroccata, l'Inter crolla per il portiere' - Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X la partita fra Juventus e Inter, vinta per 4 a 3 dai padroni di casa. Riporta it.blastingnews.com