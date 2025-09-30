raspadori e osimhen subito in gol in champions league

Stasera si gioca la Champions League. Dopo pochi minuti, a sbloccare Atletico Madrid-Entracht Francoforte e Galatasaray-Liverpool sono volti noti al pubblico del Napoli: Giacomo Raspadori e Victor Osimhen. Raspadori in gol. Il gol subito, al quarto minuto. Nasce da un cross deviato di Raspadori dalla sinistra, controllato da Simeone che batte Brown senza difficoltà e rimette la palla davanti alla porta. Alvarez non riesce a intervenire ma Raspadori, ben posizionato, la schiaccia in rete, portando l’Atletico in vantaggio per 1-0. Ora 2-0 su gol di Le Normand. RASPADORI OPENS THE SCORING FOR ATLETICO MADRID! Atlético Madrid 1-0 Frankfurt. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

