Un solo rasoio per barba, capelli e corpo: esiste ed è firmato Philips. Il modello multigroom serie 3000 è disponibile in offerta su Amazon a 34,99 euro, scontato del 22%. Nella confezione sono inclusi 9 accessori, mentre il dispositivo offre 12 impostazioni di lunghezza diverse. Completano il quadro le lame autoaffilanti, che mantengono la precisione nel tempo. Acquista ora Rasoio Philips: un unico strumento per molteplici esigenze. Questo rasoio multifunzione firmato Philips racchiude nove accessori pensati per occuparsi di barba, capelli e corpo, con una dotazione che si adatta facilmente sia a chi cerca una semplice rifinitura sia a chi preferisce una gestione più dettagliata di ogni zona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rasoio 9 in 1 da uomo Philips: al 22% di sconto è l'occasione Amazon del giorno