Rapporto FIFPro si gioca troppo e con poco riposo | indicato un top dell’Inter come caso emblematico
Rapporto FIFPro. Il calcio d’élite corre a ritmi sempre più serrati e a pagarne le conseguenze sono i giocatori. L’ultimo rapporto Player Workload Monitoring di FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, ha acceso i riflettori su un problema ormai evidente: i campioni delle grandi squadre disputano troppe partite senza avere il tempo minimo per recuperare. Nessuno dei club che ha preso parte al Mondiale per Club di questa estate ha garantito i 28 giorni di riposo consigliati tra una stagione e l’altra, né i 28 giorni di preparazione estiva raccomandati. I dati riportati dallo studio sono eloquenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
