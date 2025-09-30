Rapporto 2025 | il Lazio tra mafie microcriminalità e nuove devianze giovanili
Roma, 30 settembre 2025 – È stato presentato ieri, nella sala Tevere della sede della Giunta regionale, dal presidente dell’Osservatorio tecnico scientifico per la Sicurezza, Legalità e lotta alla corruzione, generale Serafino Liberati, il “Rapporto sulla criminalità nel Lazio”, appuntamento annuale che, negli anni precedenti, era focalizzato solo sulla penetrazione delle mafie nella regione e quest’anno, invece ha aggiunto un’indagine innovativa, con analisi sia delle attività relative alla criminalità organizzata sia delle forme di criminalità più diffuse e presenti nella vita quotidiana della popolazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
