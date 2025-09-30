Rapisce il bambino della compagna a San Ferdinando e lo trascina a piedi nudi sull' asfalto rovente arrestato

Notizie.virgilio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino straniero è stato arrestato a San Ferdinando per violenze sulla compagna minorenne e il figlio, salvato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Minaccia l’ex compagna con un coltello e rapisce il figlio di lei: arrestato mentre scappava con il bambino

