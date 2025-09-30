Rapine e furti per serate da bella vita | quattro arresti

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo – Per mesi hanno seminato il panico nella bassa Valle Seriana con rapine e furti. La banda, composta da marocchini, tutti irregolari sul territorio, è stata sgominata dai carabinieri della Compagnia di Clusone. Sono finiti in carcere con l’accusa di rapina, furto con strappo e lesioni personali. L’operazione è scattata lo scorso 16 settembre, quando i militari hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip. Si tratta di giovani tra i 19 e i 29 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine per reati violenti e legati agli stupefacenti. L’ultimo catturato, sabato scorso, è stato rintracciato a Pradalunga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rapine e furti per serate da bella vita quattro arresti

© Ilgiorno.it - Rapine e furti per serate da “bella vita”: quattro arresti

In questa notizia si parla di: rapine - furti

Incubo nel centro di Palermo, baby gang terrorizzava turisti con rapine e furti

Raffica di furti e rapine, tre anni e otto mesi di reclusione per il più giovane della "banda"

Furti e rapine seriali a Parma e provincia, 12 colpi in un mese e mezzo: 31enne arrestato

rapine furti serate bellaRapine e furti per serate da “bella vita”: quattro arresti - Sgominata la banda composta da quattro stranieri tra i 19 e i 29 anni che ha seminato il panico nella bassa Valle Seriana ... Si legge su ilgiorno.it

Rapine e furti nella Plaine, indagano polizia e carabinieri - Polizia e carabinieri stanno indagando per identificare l'autore di due rapine, l'ultima ieri sera alla farmacia di Pont- Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rapine Furti Serate Bella