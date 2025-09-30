Rapine e furti per serate da bella vita | quattro arresti

Bergamo – Per mesi hanno seminato il panico nella bassa Valle Seriana con rapine e furti. La banda, composta da marocchini, tutti irregolari sul territorio, è stata sgominata dai carabinieri della Compagnia di Clusone. Sono finiti in carcere con l’accusa di rapina, furto con strappo e lesioni personali. L’operazione è scattata lo scorso 16 settembre, quando i militari hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip. Si tratta di giovani tra i 19 e i 29 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine per reati violenti e legati agli stupefacenti. L’ultimo catturato, sabato scorso, è stato rintracciato a Pradalunga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapine e furti per serate da “bella vita”: quattro arresti

