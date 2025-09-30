Rapina in un supermercato di Viterbo arrestato uomo

Viterbotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina in un supermercato del Barco a Viterbo. Nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre, un uomo è entrato per mettere a segno il colpo. L'allarme, immediatamente lanciato, ha però permesso il tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapina - supermercato

Rapina a mano armata in un supermercato di Frosinone

Rapina a un supermercato a Scampia, il titolare si aggrappa all’auto del malvivente e viene trascinato per metri

Napoli, rapina al supermercato: arrestato uno dei sospetti. Il titolare si aggrappò all’auto in fuga

rapina supermercato viterbo arrestatoTentata una rapina in un supermercato a Trento, arrestato - Un noto pregiudicato trentino è stato arrestato dai carabinieri di Trento con l'accusa di rapina impropria. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rapina Supermercato Viterbo Arrestato