Due rapine in tabaccheria in appena due settimane, una situazione che purtroppo ricorda un episodio avvenuto 9 anni fa. Sabato 27 settembre un giovane uomo con il volto travisato da uno scalda collo e armato di coltello, intorno alle 20 quando nella tabaccheria Ridolfi sita in piazza Roma di Servigliano era vuota, si è introdotto all’interno del locale intimando alle due proprietarie di consegnargli l’incasso della giornata. Le due donne proprietarie dell’attività, hanno assecondato le richieste, si sono allontanate dalla casa, il giovane uomo che parlava italiano, alto di carnagione olivastra, si è avvicinato alla cassa ha prelevato il contante, circa mille euro, poi si è allontanato verso Porta Santo Spirito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina alla tabaccheria Ridolfi. Secondo colpo in due settimane