Rapina alla tabaccheria Ridolfi Secondo colpo in due settimane
Due rapine in tabaccheria in appena due settimane, una situazione che purtroppo ricorda un episodio avvenuto 9 anni fa. Sabato 27 settembre un giovane uomo con il volto travisato da uno scalda collo e armato di coltello, intorno alle 20 quando nella tabaccheria Ridolfi sita in piazza Roma di Servigliano era vuota, si è introdotto all’interno del locale intimando alle due proprietarie di consegnargli l’incasso della giornata. Le due donne proprietarie dell’attività, hanno assecondato le richieste, si sono allontanate dalla casa, il giovane uomo che parlava italiano, alto di carnagione olivastra, si è avvicinato alla cassa ha prelevato il contante, circa mille euro, poi si è allontanato verso Porta Santo Spirito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rapina - tabaccheria
Rapina in tabaccheria, bandito scappa con il cassetto della cassa
Rapina al bar tabaccheria. Armati di coltello e pistola, legano il barista e fuggono
Ravenna, rapina a mano armata in bar tabaccheria: si cercano due stranieri
#Cronaca #carabinieri #rapina Castellammare nel mirino dei ladri: ennesima rapina in tabaccheria - facebook.com Vai su Facebook
Salento, rapina in tabaccheria, bottino di mille euro - X Vai su X
Rapina alla tabaccheria Ridolfi. Secondo colpo in due settimane - In azione ladro solitario armato di coltello che ha intimato alle due proprietarie di consegnargli l’incasso. Come scrive msn.com
Rapina con un coltello alla tabaccheria Ridolfi di Servigliano, il sindaco: «Lo abbiamo inseguito per 100 metri» - SERVIGLIANO Qualcuno stavolta ha visto ed ha pure inseguito il rapinatore che sabato sera verso le 20 ha messo a segno in solitaria la rapina alla tabaccheria Ridolfi di Servigliano. Come scrive corriereadriatico.it