Raphael Gualazzi in concerto al Teatro Pileo di Prata
L’Altolivenzafestival 2025, intitolato Passaggi, presenta uno dei suoi momenti più attesi: venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20.45 al Teatro Pileo di Prata di Pordenone, il concerto di Raphael Gualazzi accompagnato dall’orchestra dell'Accademia Musicale Naonis. Un evento che unisce la dimensione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: raphael - gualazzi
Gualazzi, guizzo salvavita: crollo durante il concerto, Raphael si sposta un istante prima. «Miracolo, poteva essere una tragedia»
Raphael Gualazzi al Chiostro di San Francesco per un concerto piano e voce
L’Emilia Romagna Festival torna a Cesena: apertura con Raphael Gualazzi
Dal Reggio Live Fest 2025, un brano della terza serata da brividi con Raphael Gualazzi e l' OSB - Orchestra Sinfonica Brutia! - facebook.com Vai su Facebook
Paura per Raphael Gualazzi a concerto nel salernitano, cosa è successo - X Vai su X
GUALAZZI Raphael Gualazzi prosegue il tour con tre diversi live: il 5 ottobre al Teatro Giordano di Foggia - La formula in pianoforte e voce rappresenta la dimensione più intima del suo repertorio: un viaggio che abbraccia colonne sonore, arie d’opera rilette in chiave jazz, omaggi alla tradizione afro- Come scrive statoquotidiano.it
Concerto per piano e voce. Gualazzi sul palco dell’Arena - Serata di grande musica mercoledì alle 21 al Teatro Arena di Castel San Pietro Terme. Da ilrestodelcarlino.it