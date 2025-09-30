Raoul Bova e Beatrice Arnera come trasformare un pranzo tra colleghi in gossip | non impariamo mai

Ci risiamo, la storia ciclica del gossip è infinita e costellata di corsi e ricorsi storici. Non si fa in tempo a scrivere articoli su quanto sia ingiusto scatenare tempeste mediatiche che vadano a gettare nel torbido la vita privata altrui, che si ritorna al punto di partenza. In questo caso la vicenda è ancora più deprecabile, dal momento che si torna di già a parlare di Raoul Bova. La rivelazione? Ha pranzato con una persona di sesso femminile. Tanto basta per scatenare gossip e titoli “acchiappaclick”. In questo caso l’altra persona è Beatrice Arnera che, come il suo collega, poco tempo fa aveva chiesto rispetto per la sua sfera privata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera, come trasformare un pranzo tra colleghi in gossip: non impariamo mai

