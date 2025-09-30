Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a pranzo | Baci carezze furtive e un pianto inaspettato

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due attori, che recitano insieme nella fiction "Buongiorno Mamma" attualmente in onda su Canale 5, sono stati fotografati insieme a Roma in "atteggiamenti complici". L'indiscrezione: "Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l'affettuosa intimità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

