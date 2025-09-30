Raoul Bova al ristorante con la collega Beatrice Arnera baci galeotti abbracci e carezze furtive fino a un inaspettato e improvviso pianto di lui | lo scoop di Dagospia

Un colpo di scena, l’ennesimo per Raoul Bova. La vita sentimentale dell’attore è stata accompagnata nei mesi scorsi dalle polemiche per gli audio e le chat private con l’influencer Martina Ceretti, resi pubblici da Fabrizio Corona, con i successivi risvolti legali e con la rottura con la compagna Rocio Munoz Morales, mamma dei suoi due figli. “È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Non ho accettato delle minacce, mi sono rifiutato di cedere a un tentativo di estorsione. Credo nella giustizia e credo anche che chi tenta di estorcerti qualcosa non lo farà solo una volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

