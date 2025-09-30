Raoul Bova al ristorante con la collega Beatrice Arnera baci galeotti abbracci e carezze furtive fino a un inaspettato e improvviso pianto di lui | lo scoop di Dagospia
Un colpo di scena, l’ennesimo per Raoul Bova. La vita sentimentale dell’attore è stata accompagnata nei mesi scorsi dalle polemiche per gli audio e le chat private con l’influencer Martina Ceretti, resi pubblici da Fabrizio Corona, con i successivi risvolti legali e con la rottura con la compagna Rocio Munoz Morales, mamma dei suoi due figli. “È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Non ho accettato delle minacce, mi sono rifiutato di cedere a un tentativo di estorsione. Credo nella giustizia e credo anche che chi tenta di estorcerti qualcosa non lo farà solo una volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: raoul - bova
Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero
Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!
Lui, l’altra e il re del gossip: quei messaggi “spaccanti” di Raoul Bova finiti sotto gli ombrelloni
Avvistamento a Roma: #RaoulBova a pranzo con #BeatriceArnera. L’attore sarebbe stato fotografato al ristorante “Quinto”, insieme alla collega con cui recita nella fiction “Buongiorno, Mamma”. Chi era presente parla di baci, abbracci e carezze. E, a sorpresa, - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova dopo le chat private: “Avanti a testa alta” #raoulbova #10settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/raoul-bova-chat-private-avanti_103297185-202502k.shtml… - X Vai su X
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme al ristorante: «Baci galeotti, abbracci e carezze furtive». Ma l'attore scoppia in lacrime - Se sul piano professionale lo scandalo che lo ha travolto lo scorso luglio non ha minimamente intaccato la ... Scrive leggo.it
Raoul Bova pizzicato al ristorante con la sua collega attrice Beatrice Arnera. Baci, carezze e... un pianto improvviso - Secondo quanto riportato da Dagospia, il 54enne attore romano sarebbe stato avvistato all’ora di pranzo al ristorante “Quinto”, a Roma, ... Riporta affaritaliani.it