Ranocchia si racconta carriera futuro e giudizi sull’Inter | le parole dell’ex centrale di difesa nerazzurro
Ranocchia tra ricordi da calciatore e nuovo ruolo da ambasciatore nerazzurro: ecco il commento sulla propria carriera. L’ex difensore dell’ Inter Andrea Ranocchia ha parlato del suo passato sportivo e dell’attualità nerazzurra ai microfoni di Tutto Mercato Web facendo un bilancio di quella che è stata la sua esperienza da calciatore. Il commento: RANOCCHIA – «Sono molto soddisfatto della mia carriera. Forse la scelta di andare alla Sampdoria l’ho presa con troppa impulsività, era un momento difficile e credevo che lasciare Milano mi avrebbe aiutato. In realtà i problemi personali me li sono portati dietro. 🔗 Leggi su Internews24.com
