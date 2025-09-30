Rampelli all’inaugurazione della mostra Roma e i pionieri del Movimento Moderno – Arte Architettura Identità
ROMA – Mercoledì 1° ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà l’inaugurazione della mostra “Roma e i pionieri del Movimento Moderno – Arte, Architettura, Identità – Opere di Giulio Rigoni e Massimo Catalani”, a cura di Alessia Bennani. Messaggio del vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al prossimo 10 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
