Raising Hope on Climate Change un piano dei popoli per alimentare la speranza
A 10 anni dalla Laudato Si’ il movimento ispirato dall’Enciclica profetica di Papa Francesco ingaggia Arnold Schwarzenegger per lanciare il “Raising Hope for Climate Justice”, l’evento internazionale sul clima che domani a Castel Gandolfo vedrà la partecipazione di Papa Leone XIV, di leader religiosi, scienziati e operatori. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: raising - hope
RAISING HOPE FOR CLIMATE JUSTICE: A DIECI ANNI DA LAUDATO Sì L'Istituto Jane Goodall Italia non può mancare a “Raising Hope for Climate Justice” organizzato dal Movimento Laudato Si’, e con la partecipazione di Papa Leone XIV. In un momento st - facebook.com Vai su Facebook
Nel decimo anniversario dell’enciclica di Papa Francesco, Leone XIV parteciperà all'evento internazionale “Raising Hope for Climate Justice”, organizzato dal @LaudatoSiMvmt #VaticanNewsIT Leggi qui - X Vai su X
“Raising Hope for Climate Justice” per ricordare i dieci anni della Laudato si’ - Tutto pronto per domani per la conferenza internazionale “Raising Hope for Climate Justice” alla quale parteciperà anche papa Leone XIV nel pomeriggio di domani. Secondo acistampa.com
Insieme a papa Leone “Raising Hope”: un pit stop per riflettere e agire - Nel decimo anniversario dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, dal 1 al 3 ottobre, oltre 400 leader ed esperti si riuniranno a Castel Gandolfo per discutere la crisi climatica e trovare ... Da cittanuova.it