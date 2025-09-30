Raising Hope on Climate Change un piano dei popoli per alimentare la speranza

A 10 anni dalla Laudato Si’ il movimento ispirato dall’Enciclica profetica di Papa Francesco ingaggia Arnold Schwarzenegger per lanciare il “Raising Hope for Climate Justice”, l’evento internazionale sul clima che domani a Castel Gandolfo vedrà la partecipazione di Papa Leone XIV, di leader religiosi, scienziati e operatori. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

